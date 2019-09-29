Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

Suriye için Cenevre süreci başlıyor

29 Eylül 2019 Pazar 09:46
Suriye için Cenevre süreci başlıyor

Ülke’nin geleceğini yazacak Anayasa Komitesi’nin çalışma prensibi ve çerçevesi Birleşmiş Milletler tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

20 aylık müzakerelerin ardından kurulan komite, ilk toplantısını da 30 Ekim’de yapacak.
Buna göre, Anayasa Komitesi’nde eş başkanlık sistemi uygulanacak.

Başkanlardan biri Suriye hükümetinden biri de Suriye muhalefetinden olacak. Komite ise 50’şer kişilik üç gruptan oluşacak.

Bu gruplar; Suriye hükümeti, Suriye muhalefeti ve iki tarafla da bağlantısı olmayan Suriyeli sivil toplum örgütü temsilcilerinden toplamda 150 kişi olacak. 45 kişilik küçük grup, anayasa yazım komitesi olacak. Bu grubun hazırladığı tasarılar, büyük grupta ele alınacak.

Açıklamaya göre, Anayasa Komitesi’nin görev tanımı henüz net değil.

Yani, yeni bir anayasa mı yazılacak, yoksa 2012 yılında Esad yönetiminin hazırladığı ve referanduma sunduğu anayasa mı revize edilecek bu kesinlik kazanmadı.

Ntv/..

banner22
Anahtar Kelimeler:
SuriyeCenevre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tren, raylara giren file çarptı!
Tren, raylara giren file çarptı!
Makarna ve su için 2 bin 700 lira hesap
Makarna ve su için 2 bin 700 lira hesap
Trump'ın telefon görüşmesi dökümlerinin gizli bilgisayar sistemine taşındığı iddiası
Trump'ın telefon görüşmesi dökümlerinin gizli bilgisayar sistemine taşındığı iddiası

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim