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Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu

08 Kasım 2019 Cuma 16:58
Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için Dörtlü Zirve'yi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye için Dörtlü Zirve'nin 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak için mutabık kalındığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye
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