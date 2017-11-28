Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, Suriye konulu 8. tur görüşmelerinin rejim heyetinin gelmemesine rağmen, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacağını açıkladı.

Vellucci, günlük basın toplantısında, 8. tur Suriye görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi'nin (MYK) Nasır Hariri başkanlığında Cenevre'de olduğunu anımsatan Vellucci, "Rejim heyeti henüz gelmedi. Ama, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura rejim heyetinin yarın gelmeyi planladığına dair bir mesaj aldı." dedi.

Vellucci, görüşmelerin 8. turunun bugün başlayacağını, bu kapsamda Mistura ve Hariri'nin bir araya geleceğini ifade etti.

Rejim heyetine Beşşar Caferi başkanlık yapıp yapmayacağı yönündeki soruya Vellucci, bu konuda bir teyitte bulunamacağını kaydetti.

"GÖRÜŞMELER BUGÜN MUHALEFET HEYETİYLE BAŞLIYOR"

Vellucci, AA muhabirine yaptığı açıklamada da "Rejim heyeti burada olsun olmasın Mistura, görüşmelere bugün muhalefet heyetiyle başlıyor. Zaten BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada 'gündemdeki tüm konuları Cenevre'ye hangi taraf gelirse onlarla müzakere edeceğim' demişti. Rejim gelince, onlarla da gündemdeki konuları görüşecek. " diye konuştu.

MYK Başkanı Hariri, dün akşam konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında Suriye konulu 8. tur görüşmelerine katılması için başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu Esed rejimine baskı yapmaya davet etmişti.

Hariri, "Biz kendi açımızdan hazırız ve görüşmeler için buradayız." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8. tur görüşmelerinin ilk etabının 1 Aralık Cuma günü sona ermesi, Aralık ortasında tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.