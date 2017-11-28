Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102660
ALTIN
164.590
DOLAR
3.9531
STERLİN
5.2940
EURO
4.6948
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak öldürdü!
Beslediği 7 metrelik yılan boğarak...
Kraker yer gibi çivi yiyen adam!
Kraker yer gibi çivi yiyen...
Bir çek ile tüm hayatı değişti!
Bir çek ile tüm hayatı...
Uzmanlar uyarıyor: Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Alışveriş merkezlerinde uzun süre kalmayın!
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun
Evinizdeki kötü enerjilerinden kurtulun

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri başlıyor

BM, rejim heyetinin Cenevre'ye gelmemesine rağmen 8. tur suriye görüşmelerinin bugün başlayacağını duyurdu..

28 Kasım 2017 Salı 16:21
Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri başlıyor
banner10

 Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, Suriye konulu 8. tur görüşmelerinin rejim heyetinin gelmemesine rağmen, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başlayacağını açıkladı.

Vellucci, günlük basın toplantısında, 8. tur Suriye görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi'nin (MYK) Nasır Hariri başkanlığında Cenevre'de olduğunu anımsatan Vellucci, "Rejim heyeti henüz gelmedi. Ama, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura rejim heyetinin yarın gelmeyi planladığına dair bir mesaj aldı." dedi.

Vellucci, görüşmelerin 8. turunun bugün başlayacağını, bu kapsamda Mistura ve Hariri'nin bir araya geleceğini ifade etti.

Rejim heyetine Beşşar Caferi başkanlık yapıp yapmayacağı yönündeki soruya Vellucci, bu konuda bir teyitte bulunamacağını kaydetti.

"GÖRÜŞMELER BUGÜN MUHALEFET HEYETİYLE BAŞLIYOR"

Vellucci, AA muhabirine yaptığı açıklamada da "Rejim heyeti burada olsun olmasın Mistura, görüşmelere bugün muhalefet heyetiyle başlıyor. Zaten BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada 'gündemdeki tüm konuları Cenevre'ye hangi taraf gelirse onlarla müzakere edeceğim' demişti. Rejim gelince, onlarla da gündemdeki konuları görüşecek. " diye konuştu.

MYK Başkanı Hariri, dün akşam konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında Suriye konulu 8. tur görüşmelerine katılması için başta BM olmak üzere, uluslararası toplumu Esed rejimine baskı yapmaya davet etmişti.

Hariri, "Biz kendi açımızdan hazırız ve görüşmeler için buradayız." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, BM kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 8. tur görüşmelerinin ilk etabının 1 Aralık Cuma günü sona ermesi, Aralık ortasında tarafların yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
11 yaşındaki kız 25 bin dolar değerindeki bilim ödülünün sahibi oldu
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
Avusturya'da okul öncesi Almanca eğitimi verilecek
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı
İtalya’da doğurganlık yine düşük çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim