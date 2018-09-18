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Suriye: Lazkiye'ye füze saldırısı engellendi

18 Eylül 2018 Salı 09:12
Suriye: Lazkiye'ye füze saldırısı engellendi

Suriye resmi medyası, sahil kenti Lazkiye'ye yönelik füze saldırılarının Suriye hava kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.

SANA haber ajansı, 'füze saldırısında Lazkiye'deki sanayii bölgelerinin hedef alındığını' söyledi. Ajansın aktardığına göre saldırının kaynağı ise henüz belirsiz.

Füzeler, Suriye hava savunma sistemleriyle engellenirken, SANA'ya konuşan bir askeri yetkili, "Hava savunma kuvvetleri, Lazkiye'ye doğru denizden gelen düşman füzelerine karşı koydu, bazılarını imha etti" dedi.

İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lazkiye'den büyük patlama sesleri geldiğini belirtti.

SANA ayrıca, Cumartesi günü İsrail'in hava saldırılarının başkent Şam havaalanını hedef aldığını, saldırıların harekete geçirdiği hava savunma sisteminin de bazı füzeleri engellediğini ifade edip, haberde, 4 Eylül'de de hava savunma sistemlerinin Tartus ve Hama'da bazı 'İsrail füzelerini düşürdüğünü' kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeLazkiyeFüze SaldırısıHaberKKTC
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