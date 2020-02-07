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Suriye’de rejim güçleri Rusya’nın desteğiyle Serakib ilçesini ele geçirdi

Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak, İdlib’in Serakib ilçesine hakim oldu.

07 Şubat 2020 Cuma 09:49
Suriye’de rejim güçleri Rusya’nın desteğiyle Serakib ilçesini ele geçirdi
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Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib’in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerlemeye devam ediyor.

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Rusya’nın hava desteğiyle Serakib ilçe merkezi, Esed güçlerince ele geçirildi.

Rejim güçleri, İdlib’in güneydoğusundaki Serakib ilçesini merkezini kuşatmaya almıştı.

İlçede yaşayan 170 bin civarında sivil, rejim ve destekçilerinin Kasım 2019’dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde göç etti.

İdlib’in güneydoğusunda, il merkezine 16 kilometre mesafede yer alan ilçe, İdlib’e açılan kapı olarak biliniyor.

Halep-İdlib-Hama-Humus-Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan M5 karayolu ve Halep-İdlib-Lazkiye illerini bağlayan M4 karayolunun ilçeden geçmesiyle de stratejik önemini artırıyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi konumunda bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam’daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı bu 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018’de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib’e saldırılarında 1800’den fazla sivil can verdi. Ocak 2019’dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 677 bine ulaştı.

(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusya
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