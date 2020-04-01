Suriye’de saldırı ve çatışmalar durmuyor: 145 sivil can verdi

Suriye İnsan Hakları Ağı’nın (SNHR) sivil kayıplara ilişkin yayımladığı mart ayı raporuna göre, ülkede geçen ayki saldırı ve çatışmalar sonucunda 28'i çocuk, 16'sı kadın 145 sivil öldü.

Suriye rejimi ordusu ve güvenlik güçleri ile İran destekli yabancı ‘terörist gruplar’dan oluşan rejim güçleri, 5'i çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 36 sivili öldürdü.

Onlarca çocuk yaşamını yitirdi

Rus savaş uçaklarının söz konusu dönemdeki hava saldırılarında da 2'si çocuk, 7'si kadın 19 sivil yaşamını yitirirken, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde 2'si çocuk 12 sivili katletti.

Rejim karşıtı silahlı gruplar ise 2 sivilin ölümüne neden olurken, 19'ı çocuk, 6'sı kadın 76 sivil de diğer taraflarca öldürüldü.

Suriye'de bu yıl ocak ayında 286, şubat’ta 276, mart’ta 145, olmak üzere toplam 707 sivilin can verdiği aktarıldı.

Ağın raporunda, geçen ay ölenler arasında yer alan 12'si rejim tarafından olmak üzere 14 kişinin işkence görerek hayatını kaybettiği belirtildi.