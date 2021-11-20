Sürücüler para için yarıştı!

ABD'nin Güney California bölgesindeki bir otoyolda seyir halinde zırhlı araçtan yola çanta dolusu nakit para saçıldı.

Sürücüler, akan trafiğe rağmen araçlarını park edip paraları toplamaya başladı.

Trafiğin kilit hale geldiği yolda herkes birbiriyle yarıştı.

"Çoğu 1 ve 20 dolar"

California Otoyol Devriyesinden Çavuş Curtis Martin, kapılardan birinin açıldığını ve içinde para bulunan çantaların düştüğünü söyledi.

Martin, çoğunluğu 1 ve 20 dolar olan banknotların yolun tüm şeritlere dağıldığını ve trafiğin kaotik bir şekilde durma noktasına geldiğini aktarı.

2 kişi gözaltında, parayı alanlar cezai suçlamalarla karşı karşıya

Olay yerinde 2 kişi gözaltına alınırken, parayı aldığı tespit edilen diğer kişilerin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

California Otoyol Devriyesi (CHP) ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı. Yoldan toplanan paraların Vista'daki CHP bürosuna getirilmesi istendi.

Kaybedilen paranın miktarı belli değil

Yetkililer ne kadar para kaybedildiğini açıklamadı.

San Diego Union-Tribune gazetesinin haberine göre ise, en az 10 kişi topladıkları parayı polise ulaştırdı.

Zırhı aracın, San Diego'dan Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun bir ofisine doğru seyir halinde olduğu belirtildi.