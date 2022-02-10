Künye
Kıbrıs 8
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Sahte dolarla yakalandı, cezaevine gönderildi
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden Şahıs 1 Yıl Sonra Yakalandı
Bankamatikte Bulduğu Parayı Sirkat Eden...
8 ay hapis cezası aldı
8 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Uyuşturucuyu 150 Dolara almış!
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı
Çaldığı laptopu satmaya çalıştı

Sürücülüğün geleceği değişebilir

Gran Turismo'da dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını yenen yapay zeka sistemi, sürücülüğün ve diğer teknolojilerin geleceğini değiştirebilir.

10 Şubat 2022 Perşembe 20:02
75 Okunma
Sürücülüğün geleceği değişebilir
banner108

Atılımın arkasındaki araştırmacılar sistemin yarış kurallarına uyarken bile sıradışı biçimde hızlı sürebildiğini, arabasını kontrol edebildiğini ve iyi taktikler sergileyebildiğini söylüyor.

Sürüş becerileri bir yapay zeka için en zorlu ve en kullanışlı beceriler arasında. Bu beceriler sürücünün arabanın karmaşıklığını ve diğer insanların nasıl sürebileceğini anlamasını gerektiriyor.

Yeni makalenin yazarları, söz konusu bulguların bu nedenle gelecekteki otonom sürüş sistemlerinin ve diğer yapay zeka araştırmalarının geliştirilmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

Gran Turismo aynı zamanda (geçmişte satranç ve poker gibi daha geleneksel rekabetlerde yer alan) yapay zekanın yeteneklerini sergilediği son oyun oldu.

GT Sophy adlı sistem, derin pekiştirmeli öğrenme denen bir teknikle eğitildi. Bu teknikle yapay zekaya verimli biçimde hızlanıp fren yapma, kendi yarış çizgisini seçme ve diğer sürücülerin taktikleriyle nasıl başa çıkacağı öğretildi.

Yapay zeka daha sonra dünyanın en iyi sürücülerinden dördüyle bir dizi farklı otomobil ve pistte kafa kafaya yarıştı ve onları yenmeyi başardı.

Araştırma, Nature'da yayımlanan "Derin pekiştirmeli öğrenmeyle şampiyon Gran Turismo sürücülerini geride bırakmak" adlı yeni makalede detaylandırıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mars, NASA'nın Curiosity adlı uzay aracına hiç nazik davranmıyor
Mars, NASA'nın Curiosity adlı uzay aracına hiç nazik davranmıyor
ABD'nin F-15 savaş uçakları Polonya'ya geldi
ABD'nin F-15 savaş uçakları Polonya'ya geldi
94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu
94'üncü Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim