Süsleme yaparken hayatından oluyordu! Başına gelenler…

Dünya üzerinde ilginç bir sürü travmatik yaralanma vakaları bulunuyor. Kuzey İrlanda, Newry'den 54 yaşındaki bir kadın yılbaşı ağacının metal direğinin üzerine düşmesiyle birlikte korku dolu anlar yaşadı. Vaka, klinik vaka raporları tıp dergisinde doktorlar tarafından açıklandı. Dimitrios Angelou ve meslektaşları, travmatik yaralanmalar söz konusu olduğunda hastanelerde hızlı hareket etmenin önemini belirtti. Dediler ki: "Hastamız, bir merdivenden yapay bir Noel ağacının metalik tabanına düşmüş ve ağacın gövdesi onun sağ kalçasından geçerek pelvisine saplanmış.

KESMESİ 1.5 SAAT SÜRMÜŞ

Gazete, itfaiyenin kadının CT tarayıcısına sığabilmesi için metal direği kesmesinin bir buçuk saat sürdüğünü söyledi. “Etkileyici yaralanma mekanizmasına rağmen, yaşamı tehdit eden bir kanama olmadı…” Yapılan açıklamalar direğin nasıl çıkarıldığı veya hastanın iyileşmesinin ne kadar sürdüğü hakkında ayrıntılar içermiyordu. Kadın şunları yazdı: “Ambulanstan hastaneye kadar mükemmel bir bakım ve ilgi gördüğümü eklemek istiyorum. Hastanedeki tüm personeller son derece kibar ve destekleyiciydi. Hayatımı onlara borçluyum.”