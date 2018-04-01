Suudi Arabistan'da "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatı

Suudi Arabistan'da, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 23 ülkenin katılımıyla organize edilen "1. Ortak Körfez Kalkanı" tatbikatının fiili olarak başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Savunma Bakanlığı tarafından ülkenin doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde devam eden tatbikatın eğitim aşamasının geçen perşembe günü tamamlanmasının ardından bugün fiili tatbikat aşamasına geçildi.

Ortak Körfez Kalkanı Sözcüsü Tuğgeneral Abdullah Hüseyin es-Sabii, bugün itibarıyla başlayan tatbikatın ikinci aşamasının 5 gün aralıksız olarak süreceğini belirterek, katılımcı ülkelerin kara, deniz, hava savunma ve özel kuvvetlere bağlı birliklerinin yer aldığı tatbikatta gerçek mühimmatın kullanıldığını ifade etti.

Yüksek düzeyde eğitimli ve profesyonel askeri güçlerin gelişmiş modern silahlarla tatbikat yaptığını aktaran Sabii, 1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatında ortak operasyonlar ortamı çerçevesinde karşılaşılan zorlukları aşmaya yönelik ortak güçlerin kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Eş-Şarkiye bölgesinde organize edilen ve eğitim aşamasının 21 Mart'ta başladığı tatbikata dost ülkelerin hava, kara ve deniz kuvvetlerinin yanı sıra stratejik silahlarıyla katıldığı bildirilmişti.

1. Ortak Körfez Kalkanı'nda kullanılan tekniklerin dünyanın en modern sistemleri arasında yer aldığı ve dolayısıyla bahsi geçen tatbikatın bu açıdan bir "dönüm noktası" olduğu ifade edilmişti.