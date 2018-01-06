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Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddia edildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'nda gösteri düzenleyen 11 prensin gözaltına alındığı iddia edildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:10
Suudi Arabistan'da 11 prensin gözaltına alındığı iddia edildi
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Suudi Arabistan'ın Sabq haber sitesindeki habere göre 11 prens, bir akrabalarının idam cezasının affedilmesi ile emirlerin elektrik ve su paralarının devlet tarafından ödenmesini iptal eden Kraliyet Kararnamesi'nin yürürlükten kaldırılması için başkent Riyad'da Kraliyet Sarayı önünde gösteri düzenledi.

Prenslere dağılmaları yönünde çağrının yapıldığı, uyarıları dinlemeyen 11 prensin kraliyet kararı gereğince Kraliyet Muhafızları tarafından gözaltına alınarak Hair Cezaevine nakledildikleri belirtildi.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 16:17
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