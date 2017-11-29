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Suudi Arabistan'da 'Emir Mutab serbest bırakıldı' iddiası

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında yer alan eski Kraliyet Muhafızları Bakanı Emir Mutab bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı öne sürüldü.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:46
Suudi Arabistan'da 'Emir Mutab serbest bırakıldı' iddiası
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Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında yer alan eski Kraliyet Muhafızları Bakanı Emir Mutab bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı iddia edildi.

Eski Bakan Emir Mutab'ın serbest bırakıldığını kız kardeşi Prenses Nuf bint Abdullah sosyal medya hesabından duyurdu.

Suudi Arabistan resmi makamları ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Eski Kral Abdullah bin Abdulaziz'in oğlu olan Emir Mutab, gözaltı operasyonu öncesinde Suudi Arabistan'daki elit birlik Kraliyet Muhafızlarına başkanlık ediyordu.

Emir Mutab'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık mal varlığını Suudi Arabistan hazinesine devretmeyi kabul ettiği için serbest bırakıldığı ve sağlık durumunun iyi olmadığı iddia ediliyor.

Emir Mutab hakkında daha önce de birçok iddia ortaya atılmış, ancak resmi makamlardan açıklama yapılmamıştı.

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