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Suudi Arabistan'da halk, ilk toplu yogada buluştu

Ülkede kadınlar ve erkekler, birlikte yoga yaptı. Etkinliğin her yıl düzenleneceği belirtildi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 21:50
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Suudi Arabistan'da halk, ilk toplu yogada buluştu
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Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'da açılımlarını sürdürüyor.

Daha önce tekno konsere sahne olan ülkede, kadınların araba sürmesine de izin verilmişti.

SUUDİLER'DEN TOPLU YOGA

Değişim rüzgarlarının yaşandığı Suudi Arabistan'da son olarak, açık alanda ilk kez toplu yoga etkinliği yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Arab News gazetesinin haberine göre, ülkenin doğusunda ve Kızıldeniz'in kıyısında yer alan Kral Abdullah Ekonomi Şehri'nde dün ilk kez yoga festivali düzenlendi.

ERKEKLER VE KADINLAR BİRLİKTE YOGA YAPTI

Cuman Park'taki toplu yoga etkinliğine yaklaşık 1000 kişinin katıldığı belirtilirken, festivalin Suudi Yoga Komitesi tarafından organize edildiği aktarıldı.

Büyüklerin ve çocukların ayrı eğitmenlerle yoga yaptığı etkinlikte, erkekler ve kadınların birlikte yoga yapması dikkati çekti.

8 SAAT SÜRDÜ

Katılımcıların yaşlarının 10 ile 60 arasında değiştiği faaliyetin yaklaşık 8 saat sürdüğü, yoga çeşitlerinin tanıtımının yanı sıra farklı aktivitelerin de yapıldığı bilgisine yer verildi.

Suudi Arabistan da halk, ilk toplu yogada buluştu #2

GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENECEK

Suudi Arabistan Yoga Komitesi Başkanı Nevf el-Merrui, yoga festivalinin geleneksel olarak düzenlenecek ilk faaliyet olduğunu ve yogayı tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA YOGAYA RAĞBET VAR

Merrui, ülkede yogaya son yıllarda rağbetin arttığını, birçok yoga merkezinin açıldığını ve Spor Bakanlığı'nın izniyle faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Suudi Arabistan Olimpik Komitesi'nin çatısı altında faaliyet gösteren Suudi Yoga Komitesi, Mayıs 2021'de kurulmuştu.

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