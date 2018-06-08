Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.850
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0005
EURO
5.2589
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
banner34

Suudi Arabistan'da taciz yasası yürürlükte

Suudi Arabistan'da bakanlar kurulu tarafından onaylanan "taciz suçuyla mücadele yasası", kadınların araba kullanmaya başlayacağı 24 Haziran öncesinde yürürlüğe girdi.

08 Haziran 2018 Cuma 17:37
Suudi Arabistan'da taciz yasası yürürlükte

Tacizin önlenmesi, bu suçu işleyenlerin cezalandırılması ve mağdurun korunması gibi 8 maddeden oluşan yasa, Resmî Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe konuldu.

banner39
İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi Müdürü Talal eş-Şelhub daha önce yaptığı açıklamada, taciz suçuyla mücadele yasası gereğince suçu ispat edilenin, en az 2 yıl hapis ile 100 bin riyal para cezası veya her ikisinden biriyle cezalandırılacağını bildirmişti.

Aynı suçu ikinci kez işleyen, çocuk, engelli veya velisi olduğu kişiye karşı tacizde bulunan kişilerin ise en az 5 yıl hapis ve 300 bin riyal para cezası veya iki cezadan birine çarptırılacağını aktaran Şelhub, söz konusu yasanın taciz suçuna teşvik veya yardım ve yataklık edenleri de kapsadığını aktarmıştı.

Kamusal alanların yanı sıra okullar, konuk evleri, evler ve sosyal medyada da geçerli olacak yasanın, 18 yaş altı vatandaşları da kapsayacağı belirtiliyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kim Jong Un'a benzeyen adam gözaltına alındı!
Kim Jong Un'a benzeyen adam gözaltına alındı!
ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain'in sır ölümü
ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain'in sır ölümü
Avusturya'da 7 cami için kapatma kararı
Avusturya'da 7 cami için kapatma kararı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim