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Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek mesajı

Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasına yönelik meşru haklarına ilişkin Suudi Arabistan'ın tavrının aynen sürdüğünü belirtti.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
Suudi Arabistan'dan Filistin'e destek mesajı
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Abbas ile telefonda görüşen Kral Selman, ülkesinin Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.

Kral Selman, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasına yönelik meşru haklarına ilişkin Suudi Arabistan'ın tavrının aynen sürdüğünü ifade etti.

Selman, Birleşmiş Milletler kararları temelinde Filistin meselesine adil ve daimi bir çözüm bulunması için çabaların devam edeceğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da liderlerin, karşılıklı koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı.

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