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Suudi Arabistan'dan yeni hac kararı

Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini, yurtdışından ise kimsenin alınmayacağını duyuran Suudi Arabistan yeni kararlar kapsamında, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceğini duyurdu.

15 Haziran 2021 Salı 08:42
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Suudi Arabistan'dan yeni hac kararı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uyguladığı tedbirler kapsamında, bu yıl Hac izninin Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyurmuştu. Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiği kaydedilmişti.

Kararlar kapsamında, kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahram) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmalarını için 2 tarih aralığı yayınlandı. İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak. Bakanlık, adayların son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasını gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce Hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek" sözlerini kullandı.

Yalnızca Suudi vatandaşları kabul edilecek

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini, yurtdışından ise kimsenin alınmayacağını duyurdu.

Ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirildi.

Hac ve Umre Bakanlığı 9 Mayıs'taki açıklamasında, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Aşı olmayan AVM'lere giremeyecek

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüs Abdulrahman Al-Hussein, 1 Ağustos’tan itibaren aşı olmayan kişilere alışveriş merkezlerine girmesini yasaklandığı duyurdu.

Al-Hussein, AVM'leri ziyaret etmek isteyenlerin koronavirüse karşı en az bir doz aşı almış olmak zorunda olduğunun altını çizerken, kararın Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı’nın Hac ziyaretlerin hazırlıkları kapsamında geldiğini dile getirdi. Ülkedeki AVM’lerde deneme kabini ve dokunmatik ekranların kullanılmasına izin verilirken, sosyal mesafe kuralının uygulanacağı ve dezenfekte işlemlerinin de sık sık yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı spor ve eğlence etkinlikleri ile kültürel faaliyetlere katılmak isteyenler için 1 Ağustos'tan itibaren aşılamanın zorunlu olacağını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanHac
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