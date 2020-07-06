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Suudi Arabistan, hac ibadeti için alınan tedbirleri duyurdu

Suudi Arabistan, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayımladı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:47
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Suudi Arabistan, hac ibadeti için alınan tedbirleri duyurdu

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, hükümete bağlı Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi, hac mevsimi boyunca COVID-19'dan korunma tedbirleri kapsamında bir sağlık protokolü yayımladı.

Hac ibadetinin yapılışı sırasında hastalıktan korunmak için uyulması gereken şartların açıklandığı protokol metninde, Mina, Müzdelife ve Arafat'a izinsiz girilmemesi, hac ibadetinin yapıldığı sırada maske takılmasının zorunlu olması gibi maddelere yer verildi.

Şeytan taşlamada kullanılan çakıllar dezenfekte edilecek

Mina, Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağı, şeytan taşlamada kullanılacak çakılların öncesinde dezenfekte edilip paketler içinde hacılara dağıtılacağı ifade edilen metinde, tavaf ve say alanlarında da hacıların her kata dağılacağı ve en az yarım metre ya da bir metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şeritler çizileceği belirtildi.

Kabe ve Hacerul Esved'e dokunmak yasak

Hacıların toplu halde bir yerde bulunmasının, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunma ve öpmesinin yasaklandığı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza ise izin verildiği aktarılan metinde, zemzem ve içme sularının pet şişelerde kişilere özel olarak verileceği kaydedildi.

Yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği duyurulmuştu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı geçen ay, COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti. 

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKoronavirüsCovid19
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