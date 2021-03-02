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Suudi Arabistan hac için aşı olma şartı getirdi

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için COVID-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurdu.

02 Mart 2021 Salı 10:12
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Suudi Arabistan hac için aşı olma şartı getirdi

Suudi Arabistan'da Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia'nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere COVID-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktardı.

Erkenden hazırlıkların yapılması istendi

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istedi.

COVID-19 komisyonu oluşturulacak

Ayrıca haberde, Bakanın hacılar için bir COVID-19 komisyonu oluşturulması talimatı verdiği belirtildi.

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