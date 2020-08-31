Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Öğrencisine tecavüz etti
Öğrencisine tecavüz etti
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Suçlamaları kabul etmedi
Suçlamaları kabul etmedi
4 gün daha tutukluluk
4 gün daha tutukluluk

'Suudi Arabistan'ın COVID-19 kampları işkence merkezine dönüştü'

Suudi Arabistan'ın göçmenler için kurduğu koronavirüs (COVID-19) kamplarının işkence merkezine dönüştüğü iddia edildi. Binlerce sığınmacının kaldığı öne sürülen kamplardan sızan fotoğraflar İngiliz medyasında paylaşıldı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:48
610 Okunma
'Suudi Arabistan'ın COVID-19 kampları işkence merkezine dönüştü'

The Telegraph gazetesinin haberine göre, çoğu Etiyopyalı yüzlerce göçmen, Husilerin silah zoruyla Suudi Arabistan sınırına sürüklendi; onlarcası, Suud güvenlik güçleri ve Husiler tarafından vurularak öldürüldü. 

Suudi polislerin, sınırdan geçenleri koronavirüs şüphesiyle zorla kamplarda tuttuğunu yazan gazete, oldukça kötü ve sağlıksız koşullarda tutulan göçmenlere işkence yapıldığı iddiasını da gündeme getirdi.

Fotoğraf: Telegraph exclusive

[Fotoğraf: Telegraph exclusive]

İnsanlık dışı şartlara dayanamayan 16 yaşında bir göçmenin intihar ettiği, cansız bedenin polis tarafından dışarı atıldığı öne sürüldü. 

Fotoğraf: Telegraph exclusive

[Fotoğraf: Telegraph exclusive]

Göçmenlerin tutulduğu kamplardan birinin de Mekke yakınlarında olduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanCovid19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, COVID-19 aşısının yüksek risk gruplarına uygulanacağı tarihi duyurdu
Rusya, COVID-19 aşısının yüksek risk gruplarına uygulanacağı tarihi duyurdu
AB'den çok uluslu aşı çalışması COVAX'a destek
AB'den çok uluslu aşı çalışması COVAX'a destek
ABD'de 2'nci kez COVID-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
ABD'de 2'nci kez COVID-19'a yakalanan gençteki virüsün genetik dizilimi farklı çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim