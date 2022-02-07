Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Flaş Haber
DİKKAT! Son 24 saat...
Kapat

Suudi Arabistan, petrole zam yaptı

Brent petroldeki artışın etkisiyle Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını yükselttiğini duyurdu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 09:57
288 Okunma
Suudi Arabistan, petrole zam yaptı
banner108

Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti. Suudi Arabistan’ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 doları aşmasının ardından petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.

Şirket, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak.

Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artış yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Papa Francis: Kadın sünneti onuru zedeliyor, sona ermeli
Papa Francis: Kadın sünneti onuru zedeliyor, sona ermeli
Eşinin kafasını kesip poz verdi
Eşinin kafasını kesip poz verdi
Fransa'da erkek civcivlerin öldürülmesi yasaklandı!
Fransa'da erkek civcivlerin öldürülmesi yasaklandı!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim