Suudi Arabistan tarihinde bir ilk!

Suudi Arabistan, ülke tarihinde ilk kez Kadınlar Futbol Ligi'nin başladığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "2017'den bu yana kadın futbolunu destek programı çerçevesinde atılan adımda Suudi Kadınlar Futbol Ligi'nin ilk kademesi 22 Kasım itibarıyla başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, ülke tarihinde ilk kez Kadınlar Futbol Ligi'nin uygulamaya geçirildiğini duyurdu.

"LİG İÇİN GEREKEN TÜM KURAL VE DÜZENLEMELER TAMAMLANDI"

Ligin bu yıl 22 Kasım'da, ilki 3 şehirde ( Riyad, Cidde, Demmam) 16 takımın katılımıyla iki aşamada yapılacağı ve final etabının önümüzdeki yılın başlarında Cidde'de Kral Abdullah Spor Şehir Stadı'nda yapılmasının planlandığı belirtildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyon Başkanı Yasir el Mishal da "Lig için gereken tüm kural ve düzenlemeler tamamlandı." dedi.