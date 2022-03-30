Suudi Arabistan ve BAE, Rusya'nın OPEC'ten çıkarılmasını reddetti

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik yaptırımlara maruz kalırken, Moskova'nın petrol üreticileri grubundan da dışlanması gerektiği savunuluyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) iki üyesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), böyle bir adım atılmasına sıcak bakmıyor.

"BUNU YAPMAYACAĞIZ"

OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ organizasyonuna Rusya önderlik ediyor.

BAE Enerji Bakanı H.E. Suhail Mohamed Al Mazrouei, "ABD ve ortakları (OPEC'in Rusya ile ilişkisini) siyasallaştırmak istiyor. Bunu yapmayacağız." dedi.

"RUSYA'YI DIŞLARSAK PETROL FİYATLARI YÜKSELİR"

Mazrouei, Rusya'yı ittifaktan çıkarmanın petrol fiyatlarının yükselmesine neden olacağı uyarısında bulunurken, "Tüketiciler bizden fiyatları sakinleştirmemizi istiyor. Bazı ortakları nasıl sıkıştırabiliriz?" ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, Washington ile temasa geçmediğini belirten Al Mazrouei, ancak OPEC'teki meslektaşlarından ABD'de Rusya ile iş birliğinin kınandığını kamuoyundan duyduğunu söyledi.

"SİYASETİ KAPININ DIŞINDA BIRAKIYORUZ"

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, "OPEC+ söz konusu olduğunda, herkes siyaseti kapının dışında bırakıyor." dedi. Bin Selman, herkesin ortak iyiliği için siyasi farklılıkları göz ardı ettiklerini dile getirdi.

OPEC, 62 yıllık tarihi boyunca, birbirleriyle şiddetli çatışmalara girseler bile genellikle üyelerini dışlamamayı seçiyor.