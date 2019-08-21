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Suudi Arabistan’da bir ilk: Kadınlar artık…

Suudi Arabistan yönetimi, ülke tarihinde ilk kez kadınların erkek vasilerinin izni olmadan yurtdışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemelerin uygulanmasına başlandığını duyurdu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:27
Suudi Arabistan’da bir ilk: Kadınlar artık…

Suudi Arabistan haber ajansı SPA’nın İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pasaport ve Medeni Hal İdareleri ile bunların ülke genelindeki şubelerinde söz konusu düzenlemeler uygulamaya konuldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; yetkili, yeni düzenlemelerle ilgili soruları olanların ilgili makamlarla irtibata geçmesini istedi.

Suudi Arabistan’da 2 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamede, kadınlara, baba, eş, erkek kardeş ve hatta oğulları gibi erkek vasilerin izni olmaksızın pasaport çıkarma ve yurtdışına seyahat etme konusunda erkeklere tanınan hakların aynısının tanınması öngörülmüştü.

AYNI İKAMET DE ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKTI

Söz konusu düzenlemelerin öncesinde kadınlar (hangi yaş grubundan olursa olsun) ve 21 yaşından küçük erkeklerin yurtdışına yapacakları seyahatlerde vasilerinin iznini alması gerekiyordu.

Yine aynı düzenlemeler, evli kadınların ikamet adresinin eşin ikamet adresi olması zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kadınlara ilk defa doğum, evlilik, boşanma ve resmi aile evraklarının çıkarılması ile küçük çocukların vesayetinin alınması hakkını da veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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