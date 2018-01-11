Suudi Arabistan’da kadın sürücüler için harekete geçildi

Suudi Arabistan Kraliyet Divanı, Eylül ayında yayınladığı kararnameyle kadınların ehliyet alarak araç kullanmasına imkan sağlanacağını duyurmuştu. İlgili yasanın Haziran 2018’de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Yasağın kaldırılması kararıyla yoğun olarak kullanılan uluslararası ulaşım şebeke şirketleri Uber ve Careem de harekete geçti. Müşterilerinin yüzde 80’i kadın olan Uber ve müşterilerinin yüzde 70’i kadın olan Dubai merkezli Careem, Suudi Arabistan’da kadın sürücüleri işe alacağını duyurdu. Orta Doğu, Kuzey Afrika’da 13 ülkede hizmet veren Careem, Riyad, Cidde ve El Huber kentlerinde 90 dakikalık eğitim kurslarına başladı. Careem kurucularından Abdullah Elyas konuya ilişkin açıklamasında, “Şu andan itibaren kadınların da bizimle çalışma noktasındaki gönüllülüğümüzü açıkladık” dedi.

Şuana kadar Suudi Arabistan’da binlerce kadının iş başvurusunda bulunduğunu sözlerine ekleyen Elyas, eğitim sürelerini tamamlayarak sertifikalarını alan kadınların resmi olarak Careem’in bir üyesi olacağını dile getirdi.

Uber ise Suudi kadın sürücüler için Riyad’da şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi gibi başarılı isimlerin katıldığı “dinleme seansı” başlattığını duyurdu. Şirket, seanslarla krallıktaki kadın sürücülerin gelecek planlarını ve şirketin önceliklerini şekillendirmek ve sürücülerin karşı karşıya kalacağı zorluklarla etkili şekilde mücadele etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Hedef Haziran’a kadar 10 bin kadın sürücü

Careem’in kurucularından Abdullah Elyas, Haziran ayına kadar 10 bin “kadın kaptanı” işe almayı hedeflediklerini dile getirdi. Elyas, “Kadın sürücüler, erkek şoförlerle seyahat etmek istemeyen kadın müşterilere daha iyi hizmet verme noktasında bize yardımcı olacak. Bu da, bugüne kadar hizmetlerimizi kullanmayan bir kesimizin Haziran ayından itibaren hizmetlerimizi kullanmaya başlayacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Dubai merkezli Careem, hizmetin başlamasıyla mahremiyeti korumak amacıyla sürücü ve müşteri arasındaki iletişimi engellemek için “çağrı engelleme” seçeneğinin de bulunacağını duyurdu.

Suudi kadın sürücülere özel trafik kuralı yok

Suudi Arabistan Toplu Taşımacılığı Sözcüsü Abdullah Al-Mutairi, ülkede kadın sürücülerin de toplu taşıma araçlarında görev alan erkek sürücülerle aynı trafik kurallarına tabii olacağını duyurdu. Al-Mutairi, toplu taşıma araçları için de kadın sürücülerin işe alınacağını dile getirerek, “Suudi toplu taşıma araçlarına hayati durumlarda doğrudan katkı sağlayabilecek eğitimli ve nitelikli kadın sürücülerin kazandırılması gerek” ifadelerini kullandı.