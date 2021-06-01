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Suudi Arabistan'dan aşı kararı: Zorunluluk kaldırıldı

Hacca gidecekler için ülkeye girişte geçerli olacak aşıların olduğu bir listenin yayımladığı ve listede Çin aşısının bulunmadığı iddia edilen Suudi Arabistan'da Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) koronavirüse karşı aşılanan yolculara zorunlu karantina şartı kaldırıldığını açıkladı.

01 Haziran 2021 Salı 12:09
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Suudi Arabistan'dan aşı kararı: Zorunluluk kaldırıldı

Suudi Arabistan’da koronavirüse yönelik tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananlara zorunlu karantina şartı kaldırıldı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı tamamen aşılanmış yolcuların Suudi Arabistan'a vardıklarında aşı sertifikaları göstermesi durumunda zorunlu karantinadan geçmeyeceğini duyurdu.

GACA, ülkeye gelenler Suudi Arabistan’da kabul edilen, Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları ile aşılanmış olmalarının gerektiğini altını çizdi. GACA, kabul edilen aşılar dışında aşılananalar ve aşı olmayanlar 7 günlük karantinaya alınacağı vurguladı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'nın Önlem Departman Müdür yardımcısı Dr. Abdullah Bin Mefarreh Asiri, halkı aşı olmaya teşvik ederken, aşılar güvenli ve etkili olduğunu vurguladı. Bin Mefarreh Asiri, "Aşı olmanın ardından yaşanabilen rahatsızlığı aşıdan kaynaklanan değil, korona virüsten kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan’da toplam korona virüs vaka sayısı 450 bin 436, ölü sayısı ise 7 bin 362 olarak açıklandı.

Çin aşısının geçerli olmayacağı iddia edilmişti

Suudi Arabistan'ın hacca gidecekler için ülkeye girişte geçerli olacak aşıların olduğu bir liste yayımladığı ve listede Çin aşısının bulunmadığı iddia edilmiş, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistanlıların Suudi Arabistan'a girişinin kabul edilmediği belirtilmişti. Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması sonrası Suudi Arabistan hükümetinin, ülkeye girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladığı bildirilirken, listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmemişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın ise Suudi yetkililerden Sinopharm ve Sinovac dahil olmak üzere Çin aşılarını onaylı aşı listesine kaydetmeleri talebinde bulunduğu ifade edilmişti. 

Hacı adaylarının her iki aşı dozunu da tamamlamış olması gerektiği ve ikinci dozdan yalnızca 14 gün sonra Suudi Arabistan'a gidebileceklerini söylenirken, her iki aşı dozunun da tamamlanması için 5 hafta gerektiği hatırlatması da yapıldı.

Son Güncelleme: 01.06.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanAşı KararıHac
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