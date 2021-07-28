Suudi Arabistan’dan Türkiye dahil kırmızı listedeki ülkelere seyahat yasağı

Suudi Arabistan’da kamu haber ajansı SPA, krallık yönetiminin içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu kırmızı listede yer alan ülkelere seyahat ve transit geçiş yasağı getirdiğini duyurdu.

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberde, kararın ülkede koronavirüsün yayılmasını ve yeni varyantların ülkeye girişini engellemek amacıyla alındığı aktarıldı.

NTV'nin aktardığına göre seyahat ve transit geçiş yasağı getirilen kırmızı liste ülkeleri ise Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak açıklandı.

Bazı Suudi Arabistan vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini belirten yetkili, "Geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacaklar ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecekler" diye konuştu.

Yetkili, doğrudan veya başka bir ülke üzerinden, listede yer alan ülkelere ve pandeminin henüz kontrol altına alınamadığı diğer ülkelere seyahat yasağının devam ettiğini doğruladı.

Suudi Arabistan’da pandeminin başından bu yana 520 binin üzerinde koronavirüs vakası kaydedilirken yaklaşık 8 bin 200 kişi de hayatını kaybetti.