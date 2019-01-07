Suudi Arabistanlı Genç Kız, Tayland'da Otel Odasında Dünyadan Yardım Bekliyor

Ailesinden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan Rahaf Muhammed Kunun'un pasaportunun, aktarma yaptığı Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Suvarnabhumi Havaalanı'nda Suudi Arabistanlı ve Kuveytli yetkililer tarafından alındığı bildirildi.



Tayland'dan yapılan açıklamada genç kadının sınır dışı edilmeyeceği bilgisi verildi.





Halen havaalanı otelinde kalan Rahaf Muhammed Kunun isimli kadın, Twitter hesabı üzerinden dünyayaçağrısında bulundu.İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı PhilRobertson, Taylandlı avukatların mahkemeye başvurduğunu ve Rahaf'ın Kuveyt'e sınır dışı edilmesini önlemek için karar çıkartmaya çalıştığını bildirdi.Robertson, mahkemenin hızlı hareket etmesi gerektiğini yoksa genç kadının Kuveyt'e gönderilmesi halinde korkunç bir tehlike ile karşı karşıya kalacağını, Tayland'ın hukukun üstünlüğünü göstermesinin zamanı olduğunu belirtti.