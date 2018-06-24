Suudi Arabistanlı kadın sürücü F1 aracı kullandı

Suudi Arabistan Motor Sporları Federasyonunun ilk kadın yönetim kurulu üyesi Aseel el-Hamad, araç kullanmalarına serbesti getirilen ülkesindeki hemcinsleri adına bir ilke imza attı.
Renault Formula 1 Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, el-Hamad, sezonun 8. yarışı Fransa
Grand Prix'si öncesi gerçekleşen geçit töreninde F1 otomobilinin direksiyonuna geçti.
El-Hamad, 10 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Fransa Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Paul Ricard Pisti'nde, Renault'nun 2012 sezonundaki aracı E20'yi sürdü.