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Suudi petrol devi anonim şirkete dönüştürülüyor

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Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol firması Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesine karar verdi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:41
Suudi petrol devi anonim şirkete dönüştürülüyor
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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulunun, dünyanın en büyük petrol firması Saudi Aramco'nun anonim şirkete dönüştürülmesine karar verdiği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi gazetesinde yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Saudi Aramco'nun tüzüğü gereği anonim şirketine dönüştürülmesine karar verdi. Ayrıca kararın, geriye dönük olarak 2018 yılının başından itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Bakanlar Kurulunun bu kapsamda doğrudan ya da dolaylı olarak tamamen Aramco'ya bağlı tüm firmalara şirket hükümleriyle uyumlu olacak şekilde durumlarını düzenlemesi için 5 yıl süre tanıdığı kaydedildi. Kurulun gerektiğinde bu süreyi uzatma hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.

Kararda ayrıca şirketin büyük çoğunluk hissesinin mülkiyetinin doğrudan devlete ait olduğu vurgulandı.

Son zamanlarda düşük petrol fiyatları nedeniyle gelirlerinde sıkıntı yaşayan Suudi Arabistan'ın küresel enerji piyasasında başat aktörlerden birisi olan Saudi Aramco'nun yüzde 5'lik bir payını 2018 yılı içinde özelleştirilmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Günde 10 milyon varil ham petrolün üzerinde bir üretimi olan Saudi Aramco, dünyadaki tüm petrol üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’ın bütçe gelirlerinin üçte ikisini de bu şirket tek başına sağlıyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın açıklamasına göre Saudi Aramco'nun piyasa değeri 2 trilyon dolar ve bu büyüklükte bir şirketin yüzde 5'inin özelleştirilmesi 100 milyar dolarlık bir özelleştirme projesi anlamına geliyor. Bunun da dünyanın en büyük halka arzı olacağı ifade ediliyor.

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