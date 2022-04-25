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Suudiler yatlarını, katlarını ve özel jetlerini satışa çıkardı

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman, kraliyet ailelerinin krallık fonlarına erişimini kısıtladı. Ardından, savurgan ve aşırı lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken prensler nakit elde etmek için yatlarını, katlarını, özel jetlerini ve ellerindeki sanat eserlerini yurt dışına satmaya başladı. Şimdiye kadar 600 milyon dolarlık bir satış gerçekleştiren prenslerin elinden çıkardıkları arasında, 155 milyon dolar değerinde İngiltere’de bir kır evi ile Babür mücevherleri dikkat çekiyor.

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:16
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Suudiler yatlarını, katlarını ve özel jetlerini satışa çıkardı

SELMAN KRALİYET FONLARINA ERİŞİMİ KISITLADI

Wall Street Journal’de (WSJ) yer alan habere göre Suudi Arabistan’da prensler, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın, onların krallık fonlarına erişimlerini kısıtlamasıyla ABD ve Avrupa'da 600 milyon dolardan fazla gayrimenkul, yat ve sanat eseri sattı.

Söz konusu olay, 1970'lerde ve 1980'lerde yaşanan petrol patlamalarından, dünyanın en seçkin pazarlarından bazılarına beklenmedik paralar akıtan kıdemli prensler için radikal bir servet değişikliğini temsil ediyor. 

Son 50 yılda Suudi prensler çok büyük meblağları,  büyük ölçüde satılması zor varlıklara harcadı. Kalabalık ve lüks yaşam tarzlarına sahip bazı kraliyet ailelerin harcamaları ayda 30 milyon dolara ulaştı. Bu da onları hükümet politikasındaki son değişikliklere karşı savunmasız hale getirdi.

ELLERİNDEKİ KAYNAKLARI KURUTTULAR

Satışları yürüten prenslere yakın kaynaklar, “ Suudi Arabistan krallığının 36 yaşındaki fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Selman, diğer prenslerin olağanüstü harcama alışkanlıklarını sürdürmek için kullandığı para kaynaklarının çoğunu kurutmasının ardından yeni bir karar aldı ve onların kraliyet servetine erişimini kısıtladı.

Prensler mülklerinin  bakımı, vergiler, personel maaşları,  uçakları ve tekneleri için park ücretleri de dahil olmak üzere rutin faturaları ödemek için nakit paraya ihtiyaç duyuyor” dedi.

Bununla birlikte, WSJ’ye konuşan kaynaklar, prenslerin, 2015 yılında babası tahta geçtiğinden beri Al Saud ailesindeki ayrıcalıklarını ve devlet fonlarına erişimlerini kısıtlayan Prens Muhammed'in dikkatini çekmekten kaçınmak için daha az gösterişli varlıklara sahip olma arzusuyla motive olduklarını söyledi.

"ÇALIŞMIYORLAR"

Satış işlemlerine aşina olan bir kişi, “Suudi hükümeti satışların farkında. Bu insanlar çalışmıyor, çok geniş ailelere sahiplar ve Prens Selman’dan korkuyorlar. Artık, Prens Selman onların devasa bir servete sahip olmalarını istemiyor” dedi.

Öte yandan, Suudi prensler tarafından yakın zamanda satılan varlıklar arasında 155 milyon dolarlık İngiltere’de bir çiftlik, 60 metreden uzun iki yat ve genç bir kral tarafından düğün hediyesi olarak verilen Babür mücevherleri yer alıyor.

1980'lerden beri Suudi Arabistan’daki yönetici aileleri araştıran İngiliz tarihçi Robert Lacey, "Açıkça disiplinli ve katı kurallarla tanımlanmış bir rejime indirgendiler ve bununla yaşamak zorundalar. Prens Selman, uzun vadede her şeyi yeniden şekillendiriyor" diye konuştu.

Prens Bandar'ın bir temsilcisi ise  "krallığa yatırım yapmanın daha büyük faydalarını gördüğü için tüm varlıklarını yurtdışına sattığını” söyledi.

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