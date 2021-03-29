Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
137 bin Euro'yu hackledi
137 bin Euro'yu hackledi

Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı

Süveyş Kanalı'nda sıkışan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı mega konteyner gemisini yeniden yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. Gemi 7 günlük çalışmalar sonucu yüzdürülebildi. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için alan açıldı. Süveyş'te trafik sınırlı da olsa yeniden açılmış oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:37
125 Okunma
Süveyş Kanalı 7. günde kısmen açıldı

Süveyş Kanalı'nı deniz trafiğine kapatan devasa konteyner gemisini kurtarma çalışmalarından sonuç alındı.

Pazar sabahı itibariyle geminin altından 27 bin metreküp kum çekildi; 18 metre derinliğe ulaşıldı.

Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı. 

Yedinci günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. 

Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmışt9. Böylece gemiyi sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettiremek için müdahalede bulunan römorkör sayısı 14'e yükselmişti.

400 metre uzunluğundaki devasa geminin baş tarafının altında bir kaya öbeği bulunmuştu. Kayalık alan, kurtarma operasyonunu güçleştiriyordu.

Gemi, römorkörlerle hareket ettirilememesi halinde, yükünün azaltılması planlanıyordu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, konteynerlerin tahliye edilmesi için hazırlık yapılması talimatı vermişti.

Geminin boşaltılabilmesi için vinçlerin bölgeye nakledilmesi gerekiyordu.

Boşaltma işlemi zaman alacağı için kanalın kapalı kaldığı süreyi uzatacaktı.

Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi yapılamıyordu.

Geçiş için bekleyen gemilerin sayısı 350'yi geçmişti.

GÜNLÜK ZARAR 14-15 MİLYON DOLAR

Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor.

Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.

Ön soruşturmada mekanik bir soruna rastlanmadığı açıklanmıştı. Bir raporda elektrik kesintisinden söz edilmişti.

2019'DA KAZA YAPMIŞ

"Ever Given" adlı mega geminin, 2019'da, Almanya'nın Hamburg kentinde kaza yaptığı ortaya çıktı.

Elbe Nehri'ndeki kazanın görüntüleri de var.
Görüntülerde 220 bin tonluk geminin, iskelede bekleyen boş bir yolcu teknesine çarptığı görülüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkel'den 'mutant virüs' uyarısı: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız
Merkel'den 'mutant virüs' uyarısı: Yeni bir salgınla karşı karşıyayız
Elvis Presley’in gitarı rekor fiyata satıldı
Elvis Presley’in gitarı rekor fiyata satıldı
"Korkutan göktaşı en az 100 yılda çarpma riski görülmüyor"
"Korkutan göktaşı en az 100 yılda çarpma riski görülmüyor"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim