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Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı

Süveyş Kanalı'nda kara oturan Evergreen isimli dev yük demisi 7'nci günde kurtarıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.

29 Mart 2021 Pazartesi 17:05
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Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı

Süveyş Kanalı'nı deniz trafiğine kapatan devasa konteyner gemisi EverGreen'i kurtarma çalışmalarından sonuç alındı.

Geminin yürütülme çalışmalarının ardından gemi sabah saatlerinde kısıtlı olarak hareket ettirilmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda ise gemi hareket ettirilerek kanaldaki trafik tamamen açıldı. 

Ancak yaklaşık 20 bin konteyner taşıyan geminin yeniden yüzdürülmesi sağlanamamıştı. Yedinci günde devam eden çalışmalarla yüzdürme çalışmaları başarılı oldu. 

Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi ise geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirdi.

Kurtarma çalışmalarına altıncı gün iki römorkör daha katılmıştı. Böylece gemiyi sıkıştığı yerden kurtarıp yeniden hareket ettiremek için müdahalede bulunan römorkör sayısı 14'e yükselmişti.

Gemi, römorkörlerle hareket ettirilememesi halinde, yükünün azaltılması planlanıyordu.

400 metre uzunluğundaki devasa geminin baş tarafının altında bir kaya öbeği bulunmuştu. 

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, konteynerlerin tahliye edilmesi için hazırlık yapılması talimatı vermişti.

Geminin boşaltılabilmesi için vinçlerin bölgeye nakledilmesi gerekiyordu.

Boşaltma işlemi zaman alacağı için kanalın kapalı kaldığı süreyi uzatacaktı.

Kayalık alan, kurtarma operasyonunu güçleştiriyordu.

Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi yapılamıyordu.

Geçiş için bekleyen gemilerin sayısı 350'yi geçmişti.

GÜNLÜK ZARAR 14-15 MİLYON DOLAR

Kanal, kapalı kaldığı her gün 14-15 milyon dolar zarar ediyor.

Kanal yetkilileri, geminin karaya oturmasına sadece şiddetli rüzgarın yol açmış olamayacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında insan kaynaklı ya da teknik hata ihtimalinin gözardı edilmediği belirtildi.

Ön soruşturmada mekanik bir soruna rastlanmadığı açıklanmıştı. Bir raporda elektrik kesintisinden söz edilmişti.

2019'DA KAZA YAPMIŞ

"Ever Given" adlı mega geminin, 2019'da, Almanya'nın Hamburg kentinde kaza yaptığı ortaya çıktı.

Elbe Nehri'ndeki kazanın görüntüleri de var.
Görüntülerde 220 bin tonluk geminin, iskelede bekleyen boş bir yolcu teknesine çarptığı görülüyor.

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