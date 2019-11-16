Sydney-Londra arasında rekor uçuş: 19 saat 19 dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan Boeing 787-9 Dreamliner yolcu uçağı, Avustralya'nın Sydney kentine 19 saat 19 dakikada ulaşarak dünyanın en uzun ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

Test uçuşu için dün sabah Heathrow Havalimanı'nından 40 yolcu ve mürettebat ile havalanan uçak, 17 bin 800 kilometre havada kaldı.

Uçak, yerel saat ile 11.45'te Sydney' iniş yaparken yetkililer uçağın 1 saat 45 dakika daha havada kalabilecek yakıtının olduğunu açıkladı.

Uzun uçuşların kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkilerini görmek isteyen Qantas Havayolları, geçtiğimiz ay da New York-Sydney arasındaki test uçuşunda 19 saat 16 dakikalık bir yolculuk yapmıştı.