Szijjarto: ''Zorunlu kota sistemi kötü ve zararlı”

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, AB'nin zorunlu sığınmacı kota sistemine uymadığı için Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etmesine tepki gösterdi.

Szijjarto, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin birçoğunun yasa dışı göçü AB için olumlu bir gelişme olarak gördüğünü iddia ederek, ''Macar hükümeti bunu tehlikeli, zorunlu kota sistemini ise kötü ve zararlı olarak görüyor.'' dedi.

Macarların güvenliğini tehdit eden kararların yürürlüğe girmemesi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Szijjarto, AB'de Macaristan'a karşı siyasi "cadı avı" yürütüldüğünü iddia etti.

Macaristan'ın AB'nin zorunlu sığınmacı kota sistemine uymadığı için hakkında başlatılan ihlal prosedürünün mahkemeye taşındığına işaret eden Szijjarto, Macar hükümetinin zorunlu kota sisteminin uygulanmasının imkansız olarak gördüğünü ve Avrupa Adalet Divanı'nda savunma yapacaklarını söyledi.

AB Komisyonu'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, Çekya, Macaristan ve Polonya'yı AB'nin zorunlu sığınmacı kota sistemine uymadığı için Avrupa Adalet Divanı'na sevk edildiği bildirilmişti.

Macaristan, Polonya ve Çekya hakkında 15 Temmuz 2017'de ihlal prosedürü başlatıldığı, bu ülkelerden tatmin edici bir cevap alınmaması nedeniyle ihlal prosedürünün ikinci aşamasının işletildiği kaydedilen açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın 6 Eylül'de sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu dağıtımını öngören kota sistemine uyulması gerektiğine hükmetmesine rağmen Çekya, Macaristan ve Polonya'nın bu çerçevede yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, zorunlu kota sistemine ilişkin konsey kararları uyarınca tüm üye ülkelerin her üç ayda bir alabilecekleri sığınmacı sayısı konusunda beyanat vermeleri gerektiğine işaret edilerek, Macaristan'ın bu çerçevede hiçbir girişimi olmadığı, Polonya'nın tek bir sığınmacı dahi almadığı, Çekya'nın da en son 2016 Ağustos'ta sığınmacı kabul ettiği ancak bir yıldan fazla süredir yeni sığınmacı için beyanat vermediği kaydedildi.

ZORUNLU KOTA SİSTEMİ

Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında iki sene içinde dağıtılması kararı almıştı. Bu karara daha sonra Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanı'na AB Konseyi'nin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Adalet Divanı ise iki ülkenin başvurusunu reddetmişti.