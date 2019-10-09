Taçoy: 2019 sonunda çok farklı işlerin olabileceği bir noktadayız

KKTC’nin şu an 340 megawatt olan pik elektrik tüketiminin 2030 yıllarında 800’e ulaşacağının hesaplandığını ifade eden Taçoy, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için yatırımların bu gerçeğe göre planlaması gerektiğini söyledi.

Taçoy, enterkonnekte konusunda farklı seçeneklerin tercih edilebileceğine işaret ederek, kendilerinin 250 megawatt gücünde çift yönlü bir kurulum üzerinde durduklarını kaydetti.

Mevcut üretim sistemini de fosil yakıttan doğalgaza çevirmeyi planladıklarını anlatan Taçoy, güneş enerjisinden faydalanma kapasitesinin de artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Bakan Taçoy, 2019 yılı sonunda elektrik enerjisinde çok farklı işlerin olabileceği bir noktaya geldiklerini ifade ederek, “KIB-TEK’imizin karar vereceği ihale şekilleri de dahil olmak üzere güneş enerjisi ve enterkonnektenin de konuşulacağı bir noktadayız” dedi.

KIB-TEK’i yaşatabilme noktasında olduklarını dile getiren Taçoy, 2020 yılında birçok yatırımın söz konusu olacağını söyledi.

(BRT)