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Tahminleri tuttu!

1997 yılında yazılan “21. Yüzyılda Yanlış Gidebilecek 10 Şey” makalesi sosyal medyayı şaşırttı! Tahminleri tuttu

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:33
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Tahminleri tuttu!
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1997 yılında Wired Dergisi’nde yayınlanan “21. Yüzyılda Yanlış Gidebilecek 10 Şey” makalesi sosyal medyada popüler oldu. Dünyanın gelecekteki tarihine yönelik olarak tahminlerde bulunulan makaledeki makaleler dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları insanlığı gelecekte bekleyen kehanetleri karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Reddit’te paylaşılan bilimsel bir makaleden kesit sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları makalede yer alan 10 maddenin insanlığın geleceğine dair kehanetleri ön gördüğünü iddia etti. Makalenin tamamını yazar, “1980 yılında başlayan bir dönem olarak 40 yıllık bir döngünün ortasındayız. Dünya çapında başlayacak bir ekonomik patlamanın tam ortasındayız. Sadece ekonomi değil, dünya sosyal ve küresel bir kaosun başında” sözleriyle anlattı.

MAKALEDEKİ MADDELER DİKKATLERİ ÇEKTİ

Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim yeni bir soğuk savaşa doğru tırmanacak. Hatta devamında bir çatışma bile mümkün olacak.

Yeni teknolojik ürünler insanlık için bir fiyaskoya dönüşecek. Beklenen üretkenlik anlayışının aksine büyük bir ekonomik açık dünya ülkellerinin kapısını çalacak.

Rusya’nın yönetim şeklinde değişiklik olması öngörülüyor. Avrupa’yı tehdit eden yaro-kominst milliyetçilik yeniden ortaya çıkmaya başlayacak.

Doğu ve Batı Avrupa’nın arasında soğuk rüzgârlar esecek. Avrupa Birliği çökme noktasına gelecek.

Büyük bir ekolojik kriz kapıda. Her yerde fiyat artışlarına ve ara sıra kıtlığa neden olan küresel bir iklim değişikliği yaşanacak.

Suç ve terörizmde büyük bir artış yaşanacak. Dünyayı derin bir korku dalgası saracak.

Kötü hazırlanmış sağlık sistemleri nedeniyle insanlık büyük bir çıkmaza girecek. Kanser vakalarında tüm dünyada çarpıcı bir artışa neden olacak.

Enerji fiyatlarında yükselmeler yaşanacak. Alternatif enerji kaynakları bir kez daha gündeme gelecek.

Kontrol edilemeyen bir veba, modern bir grip salgını, orman yangınları gibi olaylar ortaya çıkacak. 200 milyondan fazla insanı öldürecek.

Sosyal ve kültürel bir kaos yaşanacak. İnsanlık içinden bulunduğu durumdan çıkabilmek için ilerlemeyi seçecek.

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