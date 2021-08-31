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Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, ''İslam'da müziğin yasak olduğunu" açıklamasından birkaç gün sonra bir Afgan halk sanatçısını infaz etti. Favad Andarabi adındaki sanatçının ailesi Associated Press'e verdiği demeçte, Taliban'ın önce evde arama yaptığını, çay içtiklerini daha sonra ise başından vurarak öldürüldüğünü söyledi. Eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürüldüğünü doğrulayan bir tweet attı. Mesud, ''Favad vahşice öldürüldü'' dedi.

31 Ağustos 2021 Salı 09:52
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Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Ghicak adı verilen yaylı bir ud çalan ve geleneksel şarkılar söyleyen Favad Andarabi'nin öldürdüğü belirtildi. Favad'ın oğlu Jawad, adını aldığı Andarabi Vadisi'ndeki cinayet hakkında ''Çiftlikte onu başından vurdular'' dedi.

Associated Press'e konuşan aile de evlerinde arama yapıldığını örgütün çay içtiğini daha sonra ise Fawad Andarabi'nin evden zorla dışarı çıkarılıp ölüdürüldüğü söyledi.

''VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER''

Eski içişleri bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürülmesini attığı tweetle duyurdu. Mesud, ''Andarab'da Taliban vahşeti devam ediyor. Bugün bu vadiye ve halkına neşe getiren folklorik şarkıcı Favad Andarabi'yi vahşice öldürdüler. Burada söylediği gibi “güzel vadimiz… atalarımızın toprakları…” Taliban'ın vahşetine boyun eğmeyecek''

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, AP'ye isyancıların olayı araştıracağını söyledi. Mücahid, geçtiğimiz hafta New York Times gazetesiyle bir söyleşi yapmış, müziğin İslam'da yasak olduğunu iddia ederek kamusal alanda yasaklanacağını söylemişti.

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