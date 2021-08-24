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Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama!

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, son atamasında ABD'ye mesaj verdi.

24 Ağustos 2021 Salı 20:12
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Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama!

ABD'nin çekilmesiyle birlikte Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülke yönetimine atamalar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Katar merkezli Al Jazeera haber kanalının Taliban'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre örgüt, eski Guantanamo mahkumu molla Abdul Kayyum Zakir'i Savunma Bakanı Vekili olarak atadı. Taliban'ın son ataması ABD'ye mesaj olarak algılandı.

DİĞER BAKANLIKLARA DA ATAMALAR YAPILMIŞTI

Taliban geçtiğimiz saatlerde de Maliye Bakanı olarak Gul Agha'nın, vekaleten İçişleri Bakanlığına ise Sadr İbrahim'in olarak atandığı ifade edildi. İstihbarat daire başkanlığına Najibullah atanırken Mullah Shirin Kabil valiliğine getirildi. Hamdullah Nomani ise Kabil'in belediye başkanı oldu.

GUANTANAMO HAPİSHANESİ'NİN ÖNEMİ

Guantanamo Kampı, 2002 yılından itibaren askeri hapishane olarak kullanılmakta olan, Küba'daki Guantanamo körfezi askeri üssünün bir bölümüne verilen isim. Burada, başta Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerde ele geçirilen, El-Kaide ve Taliban ile ilgisi olduğundan şüphelenen kişiler tutuluyor.

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