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Taliban'dan Afganistan'a 1 ayda 1455 saldırı!

Taliban geçen ay Afganistan'da 1455 saldırı düzenledi...

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:36
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Taliban'dan Afganistan'a 1 ayda 1455 saldırı!

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın geçen ay 1455 saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Rahmatullah Ender, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Taliban'ın, yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla saldırılarını arttırdığını söyledi.

Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini bildiren Ender, bu saldırılarda en çok sivillerin öldüğüne dikkati çekti.

Ender, Taliban'ın son bir haftada düzenlediği saldırılarda 63 sivilin öldüğünü, 126 sivilin yaralandığını kaydetti.

Son bir ay içerisinde ülke genelinde Taliban'ın 63 bombalı saldırısının önlendiğini belirten Ender, Taliban'ın son zamanlarda barıştan çok savaşa yöneldiğini ifade etti.

Ender, Taliban'ın bu saldırılarla sivillere de acımadığını gösterdiğini vurguladı.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son günlerde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında ülkenin yaklaşık 17 vilayetinde çatışmalar devam ediyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın askeri konumunu güçlendirmeye devam ettiğine işaret etmiş, gücü zorla ele geçirebileceği uyarısında bulunmuştu.

BM Güvenlik Konseyi Yaptırım Komitesi'nin 12. raporunda, "Taliban, askeri konumunu koz olarak güçlendirmeye devam ediyor ve hedeflerinin tamamına yakınını müzakere yoluyla ya da gerekirse zorla elde edebileceğine inanıyor." ifadelerine yer verilmişti.

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