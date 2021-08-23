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Taliban, direnişin son kalesi Pencşir'i 3 koldan kuşattı

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından direnişçilerin son kalesi olan Pencşir, Taliban tarafından üç taraftan kuşatıldı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:33
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Taliban, direnişin son kalesi Pencşir'i 3 koldan kuşattı

Taliban, Afganistan'da hakimiyetini ilan etmesi sonrası 'direnenlerin kalesi' olarak nitelendirilen Pencşir'de direniş sürüyor.

DİRENİŞİ EFSANE KOMUTANIN OĞLU YÖNETİYOR

Pencşir eyaletinde toplanan gruba, Afgan-Sovyet savaşının ünlü komutanlarından ve daha sonra Taliban ile El Kaide'ye karşı mücadelede adını duyuran Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud önderlik ediyor. Mesud ve yanındaki güçler, geçtiğimiz günlerde Bağlan vilayetinin 3 bölgesini geri almıştı.

3 KASABAYI DAHA KONTROL ALTINA ALDILAR

Kuzeyde Pencşir Vadisi'ne yakın bir başka bölgede daha yerel milis güçler, Taliban'a karşı savaşarak üç kasabada daha kontrolü ele geçirdi. Bölgedeki güçlerin komutanı Ahmed Mesud, Pazar günü yaptığı açıklamada Taliban'la masaya oturarak barış için uzlaşmayı umduğunu; ancak bunun için "Taliban'ın aşırılıkçı uygulamalarından vazgeçmesi" gerektiğini; vazgeçmemesi halinde Afgan ordusunun eski üyelerinin ve milislerin de dahil olduğu kendisine bağlı özel birliklerin savaşmaya hazır olduğunu söyledi: "Taliban'ın bundan sonra ilerlenecek tek yolun müzakere olduğunu anlaması için çabalıyoruz. Bir savaş çıkmasını istemiyoruz."

TALİBAN BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Ancak görüşmeler bir sonuca ulaşmayınca Taliban, Pazar günü yüzlerce savaşçısının Pencşir'e doğru yola çıktığını duyurdu. Taliban'dan yapılan açıklamada, kuzeydeki güçlerin kontrol ettiği bölgeleri "barış içinde teslim etmeyi reddettiği için savaşmak üzere yola çıktıkları" ifade edildi.

TALİBAN BÖLGEYİ 3 KOLDAN KUŞATTI

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkenin kuzeyinde yer alan ve direnişin "son kalesi" olarak görülen Pencşir'i kuşattığını ancak burada savaşmadan önce müzakere yolunu tercih ettiğini duyurdu.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşçılarımız Pencşir yakınlarına konuşlanarak, burayı kuşattı, ancak biz bu konuyu barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz." dedi.

TALİBAN'IN BÖLGEYE GİRME GİRİŞİMLERİ ENGELLENİYOR

Pencşir'deki direniş grupları ise Taliban'ın vilayete yaklaşma girişimlerinin atılan pusularla engellendiğini kaydetti.

"RUSYA ARABULUCU OLMAYACAK"

Bu arada Rusya, Afganistan'da yerel gruplar ile Taliban arasındaki çatışmalar nedeniyle yeni iç savaş ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek, Rusya'nın taraflar arasında ara buluculuk yapmasının söz konusu olmadığını söyledi.

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