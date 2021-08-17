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Taliban ilk basın toplantısını düzenledi

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ilk basın toplantısını düzenledi.

17 Ağustos 2021 Salı 18:47
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Taliban ilk basın toplantısını düzenledi

Afganistan'da kısa süre içerisinde kent merkezlerini ele geçiren Taliban, Kabil'e girdikten sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek ülkenin kontrolünü ele aldı. Afganistan bayrağını indiren ve kendi bayraklarını diken örgüt, ülkenin yeni bir İslami çerçeve kapsamında yönetileceğini ilan etti.

İLK KEZ KAMERA KARŞISINA ÇIKTILAR

Taliban, Kabil'in kontrolü ele geçirmesinin ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini anlatarak, gazetecilerden gelen soruları yanıtladı.

"BİZE KARŞI SAVAŞANLAR AFFEDİLDİ"

Mücahit, kendilerine karşı savaşanlar da dahil olmak üzere herkesin affedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Afganistan artık bir savaş ve çatışma sahası değildir. Afganistan'da savaşın devamını istemiyoruz. Afganistan'da örnek olacak bir İslami siyaset sistemi teşkil edeceğiz. Kabil'de kaos istemiyoruz. Diplomatik temsilcilikler korumamız altındadır. Liderimizin emirleri doğrultusunda herkes affedildi. "Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz. İç veya dış düşmanlar istemiyoruz. Kabil'deki güç boşluğunu kullanarak kaos oluşturmak isteyenler oldu.

"KADINLARIN EĞİTİM VE İŞ HAKKI VAR"

Afganistan'da kadınların eğitim ve her türlü idari işi yapma hakkı var. Yabancı ülkelerin elçiliklerinin güvenliği bizim için önemli. Afganistan'da kadınların eğitim ve her türlü idari işi yapma hakkı var. Kadınlar okullara gidebilecek, hastanelerde ve okullarda çalışabilecek. Tüm diplomatik misyonlar, kurum ve kuruluşlar, yardım kurumları güvende olacak. Tüm dünyayı, BM'yi ve komşularımızı temin ederiz ki kimse bizden zarar görmeyecek. Dinimizin ve kültürümüzün gösterdiği ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu Afganların hakkıdır. Savaş bitti, ekonomiyi ve ülkenin altyapısını, refahını yeniden inşa edeceğiz.

"ÜLKENİN EKONOMİK DURUMUNU DÜZELTECEĞİZ"

Ülkenin ekonomik durumu kısa bir süre içerisinde düzelmeye ve gelişmeye başlayacak. Vatandaşlarımızın dünya ve ahiret yararı için çalışacağız. Medya, faaliyetlerine özgür bir şekilde devam edecek. Medya bizim yaptıklarımızı tenkit edecek ki bizler de gelişme sağlayabilelim. Medya milli birliğimize ve çıkarlarımıza aykırı bir şekilde hareket etmemeli. Sivil olsun, işgalcilerin tercümanlığını yapmış olsun, asker olsun, tüm vatandaşlarımız genel aftan faydalanacaktır Kimse Afganistan'dan ayrılmamalı, kendi vatanına hizmet etmeli. Kademe kademe bir şekilde tüm ülke normalleşecek. Devlet dışı silahlı kişi ve gruplar silahsızlandırılacak.

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