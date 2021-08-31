Taliban'ın helikopterle bir kişiyi infaz ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada olay oldu

Afganistan'da ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Taliban'ın infaz ettiği bir kişiyi helikopterden sarkıttığı iddia edildi. Ancak söz konusu görüntülerdeki kişinin infaz edilmediği, Taliban'ın bu şekilde devriye gezdiği anlaşıldı.