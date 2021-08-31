Taliban'ın helikopterle bir kişiyi infaz ettiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada olay oldu

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın helikopterli devriye görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Helikopterden aşağı sarkıtılan bir kişinin infaz edildiği düşünülürken, çok konuşulan görüntülerde Taliban'ın devriye gezdiği anlaşıldı.
Afganistan'da ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada olay oldu. Taliban'ın infaz ettiği bir kişiyi helikopterden sarkıttığı iddia edildi. Ancak söz konusu görüntülerdeki kişinin infaz edilmediği, Taliban'ın bu şekilde devriye gezdiği anlaşıldı.
Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban'ın helikopterli devriye görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Helikopterden aşağı sarkıtılan bir kişinin infaz edildiği düşünülürken, çok konuşulan görüntülerde Taliban'ın devriye gezdiği anlaşıldı.