Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Ülkesine gönderilmeyi istedi
Gökhan Takımcılar cezaevine gönderildi
Gökhan Takımcılar hakkında karar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Mahkemede tüm detaylar açıklandı
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!

Taliban'ın infazı tüyler ürpertti!

Afganistan'da kontrolü ele geçiren ve yeni hükümet açıklayan Taliban, infazlarına devam ediyor. Örgüt teslim olan bir Afgan askerinin başını kestikten sonra kutlama yaptı. O anlar objektiflere yansıdı.

11 Eylül 2021 Cumartesi 21:19
45 Okunma
Taliban'ın infazı tüyler ürpertti!

Afganistan'da hızlı bir şekilde ilerleyip yönetimi ele geçirdikten sonra yeni hükümetlerini ilan eden ve başbakanlık görevine Hasan Akhund'u getiren Taliban, günler süren çatışmalar sonucunda Pençşir'i de ele geçirdi. Örgüt, bu bölgede teslim olan bir askeri infaz ederken, başka bir görüntüde ise bir askerin kesik başıyla kutlama yaptı.

AHMET MESUT VE SALİH'TEN HABER ALINAMIYOR

Kabil'in düşmesiyle hakimiyet kuramadığı Pencşir vilayetine yönelen Taliban, ABD ve diğer koalisyon güçlerinin çekilmesiyle birlikte sarp vadiye hücum etti. Kısa süre içinde Pencşir'in merkezine Taliban bayrağı dikildi, direnişi organize eden Ahmed Mesud ve eski cumhurbaşkanı yardımcısı Emrullah Salih'ten ise haber alınamıyor.

TESLİM OLAN ASKERİ İNFAZ ETTİLER

Taliban'a yakın sosyal medya hesapları, bugün Pencşir'de teslim olan bir askerin infaz edildiği görüntüleri paylaştı. Militanların, yol kenarına sürükledikleri askere defalarca ateş açtığı görüldü.

Yerel medya, söz konusu videoda bir sivilin de yer aldığını ve kimlik kartının gösterildiğini aktarıyor. Görüntüde sivilin kaderinin ne olduğu bulunmuyor.

Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar

ÖZEL SOHBET ODALARINA PAYLAŞTILAR

Washington Examiner ise Taliban'ın özel sohbet odalarından birinde tüyler ürperten bir video paylaşıldığını bildiriyor. Ne zaman kaydedildiği bilinmeyen video, 30 saniye sürüyor.

ASKERİN BAŞINI KESİP KUTLAMA YAPTILAR

Kayıtta bir grup Taliban militanının bir Afgan ordusu askerinin başını kesip ellerinde tutarak şarkı söylediği ve kutlama yaptığı görülüyor. Askerin başı kesilirken diğer militanlar da silah doğrultmuş halde bekliyordu.

Anahtar Kelimeler:
AfganistanTaliban
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binek araç satışlarının yarısı 2032'ye kadar elektrikli olabilir
Binek araç satışlarının yarısı 2032'ye kadar elektrikli olabilir
Uçağı kaçıran anne, oğlunu okula yetiştirmek için bomba ihbarı yaptı
Uçağı kaçıran anne, oğlunu okula yetiştirmek için bomba ihbarı yaptı
Kiska, kafasını defalarca duvara vurarak intihar etmeye çalıştı
Kiska, kafasını defalarca duvara vurarak intihar etmeye çalıştı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim