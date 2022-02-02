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Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, militanlarına, askeri üniforma giymiş ve silah kuşanmış halde eğlence parklarına girmeyi yasakladı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 22:12
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Taliban, militanlarına eğlence parkına gitmeyi yasakladı
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Taliban'ın 20 yıllık Batı destekli yönetimi devirip, 15 Ağustos'ta Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden birkaç hafta sonra militanların eğlence parklarında keyif çatmalarının ilk görüntüleri geldi.

Özellikle Afgan başkenti Kabil'in eteklerinde bir eğlence parkının keyfini çıkaran silahlı Taliban birliklerinin görüntüleri, sosyal medyada yaygın alay konusu oldu.

Videolarda, Taliban birliklerinin çarpışan arabalarda ve diğer araçlarda eğlenirken silahlarını ateşlediği görülüyordu.

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter’da yaptığı açıklamada, "İslam Emirliği mücahitlerinin eğlence parklarına silah, askeri üniforma ve araçlarla girmesine izin verilmiyor. Mücahitler, eğlence parklarının tüm kural ve düzenlemelerine uymakla yükümlüdür." dedi.

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