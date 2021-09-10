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Taliban sözcüsü: Kadınların hükümette işi yok, işleri doğurmak

Taliban sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi, Afgan medyası Tolo News'e verdiği demeçle kadınların ülkedeki konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Haşimi, ''Kadınların hükümette, bakanlıkta işi yok. Onların işi doğurmak ve İslam ahlakı için çocuklar yetiştirmek'' dedi.

10 Eylül 2021 Cuma 15:58
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Taliban sözcüsü: Kadınların hükümette işi yok, işleri doğurmak

Afganistan’da kurulan yeni Taliban hükümeti kabine toplantısı sonrası kadınlar için yeni yasakları duyurmuş buna göre, kadınların kriket de dahil olmak üzere spor yapmalarını yasaklamıştı.

''KABİNEDE YERLERİ YOK''

Afgan medyası TOLO News'e dün bir demeç veren Taliban sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi bu kez de ''kadınların bakanlıkta işi yok'' dedi ve ekledi: Kadınlar hükümette asla bakanlık görevi alamaz. Çünkü bu onların taşıyamayacağı bir yük. Bunun yerine doğurmalılar. Kabinede yerleri yok. Afgan kadınları, Afganistanlıları doğuran, onları İslam ahlakı üzerine yetiştirenlerdir.

Haşimi ayrıca 'sokaklarda protesto eden kadınların Afganistan'ın kadınları olmadığını' söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Sayed Zekrullah HaşimiTaliban SözcüsüKadınlar
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