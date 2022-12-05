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Tam 317 kilo ağırlığındaydı...

Dünyanın en şişman kadınlarından biri olarak kabul edilen 317 kilo ağırlığındaki Christina Philips isimli bir kadın vücut ağırlığının üçte ikisini kaybettikten sonra tanınmaz bir hale geldi. 22 yaşında gastrik bypass ameliyatı geçiren Philips, hayatını tamamen değiştirdi. Genç kadının yeni halini çevresindekiler dahi tanımakta zorlandı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:18
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Tam 317 kilo ağırlığındaydı...



Amerika Birleşik Devletleri’nin Mississippi eyaletinde yaşayan Christina Philips isimli bir kadın fazla kiloları nedeniyle 2 yıl boyunca eve bağımlı hale yaşadı. Evinde odadan odaya yürürken dahi nefes nefese kalan genç kadın “İçinde olmak istemediğim bu bedenin içinde hapsoldum” diyerek radikal değişiminin ilk hareketini yaptı.

SÜREKLİ HAZIR GIDALAR TÜKETİYORDU

Kilo problemlerinin ortaya çıkmaya başladığı ilk zamanlarda sürekli olarak hazır gıdalar tükettiğini ifade eden Philips, “Ailem beni durduramıyordu. Sürekli olarak bir şeyler yemek istiyordum” dedi. Fazla kilolarıyla mücadele ettikten sonra sonunda gastrik baypass ameliyatı olmaya karar veren Philips, sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 185 kiloya kadar düştü.

Kilo verme sürecinin kendisindeki kaygıları arttırmaya başladığını belirten Philips yeniden kilo almak ve eve bağımlı halde yaşamaktan korkmaya başladığı için terapi görmeye başladığını söyledi.

Azimli bir şekilde kilo verme serüvenine devam edeceğini ifade eden Philips’in değişimi herkesi şaşırtmaya yetti. Hayatını tamamen değiştiren bu kararla birlikte yeni bir kişiye dönüştüğünü anlatan Philips, “Önceden 2.5 metre yürüdüğümde ölecekmişim gibi hissediyordum. Şimdi aklıma koyduğumu her şeyi yapabiliyorum. Kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum. Hayatım şimdi başladı” dedi.

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