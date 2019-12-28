Tam 41 bin yıllık! O kadar iyi korunmuş ki…

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 11 yaşındaki Angelina Sadovnikova, Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki Tirekhtyakh Nehri kıyısında annesiyle dolaşırken, neredeyse hiç zarar görmemiş bir kemirgen buldu.

Angelina, bulduğu hayvanı yerel bir tarihçi ve arkeolog olan Prokopyi Nogovitsyn’e götürdü, Nogovitshyn de biyologlar Nikita Slomonov ve Vyaçeslav Rojnov’a haber verdi.

İnanması güç Buz Devri yaratığı daha ileri çalışmalar yapılması için başkent Moskova’ya gönderildi. Radyokarbon çalışmalarına göre; 16.6 santimetrelik Pleistosen Çağı kemirgeninin yaklaşık 41 bin yıllık olduğu ve dünyadaki en yaşlı yaban sıçanı olduğu ortaya çıkarıldı.