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Tam 45 yıldır sağ eli havada! Eli tamamen işlevini kaybetti

Sadhu Amar Bharati isimli bir Hint gurusu, 45 yılı aşkın bir süredir elini kaldırıyor. 1976 yılından itibaren sağ elini havada tutan Bharati, Hindistan’da Şiva’ya tapanlar için bir sembol durumumda. 45 yıldır elini bir kez olsun indirmeyen Bharati’nin kolu tamamen işlevini kaybetti.

06 Aralık 2021 Pazartesi 10:32
498 Okunma
Tam 45 yıldır sağ eli havada! Eli tamamen işlevini kaybetti
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1973 yılına kadar Sadhu Amar Bharati oldukça sıradan ve normal bir hayat sürüyordu. Orta sınıf bir aileye mensuptu, evli ve üç çocuk babası olan Bharati bir sabah uyandığında her şeyi geride bırakarak kendisini Hindu tanrısı Şiva'ya adamaya karar verdi. Bu adanmışlığı sembolize etmek için ise elini kaldırdı ve 45 yıl boyunca bir daha indirmedi. Uzun yıllar boyunca koluna dair büyük bir acı duyduğundan söz eden Bharati artık acı duymuyor çünkü bu şekilde kalan kolu artık işlevini ve hissiyatını yitirdi.

“BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Kimi kaynaklarda Bharati’nin dünyada yaşanan şiddetten duyduğu rahatsızlığa karşı barış için kolunu kaldırdığını iddia ediyor. Bharati inancına dair yaptığı açıklamada, “Neden aramızda kavga ediyoruz, neden aramızda bu kadar kin ve düşmanlık var? Tüm insanlığın barış içinde yaşamasını istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı. Bharati başka Hindulara da ilham olmayı başardı ve insanlar yedi, on üç, yirmi beş yıl gibi sürelerde kollarını havaya kaldırarak durmuşlar.

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