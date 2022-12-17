Botsavana’da yaşayan papaz Seraki Kemmonye Seraki sosyal medya hesaplarından sıklıkla özel hayatına dair detayları paylaşıyor. Çok eşli hayatının detaylarını sosyal medyadan paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Seraki son gönderisinde iki eşe sahip olmanın zannedildiği gibi avantajlı bir durum olmadığını söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

“DIŞARDAN KOLAY GİBİ GÖRÜNÜYOR”

İki eşi ve altı çocuğu bulunan Seraki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çokeşliliğin ikili ilişkilere kıyaslandığında içinde pek çok farklı dinamik barındırdığını söyledi. Eleştirilere rağmen hayatını açık bir şekilde yaşamaya devam edeceğini belirten Seraki, “Dışarıdan kolay gibi görünüyor. Ancak tam bir kaos ortamı. Çokeşlilikten uzak durun. 2 eşim ve 6 çocuğum var. Gün içerisinde hepsi benden ilgi istiyor ve her birinin ayrı sorunlar var. Bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyor musunuz?” dedi.

EŞLERİ SAVUNDU

Seraki’nin eşleri ise papazı sosyal medyadan eleştirilmesinin yanlış olduğun belirterek kocalarını savundu. Seraki'nin ilk eşi Kagiso, kocasını toplumsal tepkilere rağmen eşinin ilişki tarzını açık bir şekilde anlattığı için övgüyü hak ettiğini söyledi. Seraki’nin ikinci eşi Mpho ise çokeşli olduğu için insanların kocasını kınanamasını istedi.