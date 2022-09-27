Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdiler

Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce çıplak katılımcıyla 10. North East Skinny Dip etkinliği gerçekleştirildi. Her yıl Northumberland'ın Druridge Körfezi'nde gerçekleşen etkinlikten önce katılımcılar Kuzey Denizi’ne tamamen çıplak bir şekilde girerek sonbaharın gelişini kutluyor.

“FİZİKSEL BEDENLERİMİZİN BİR KUTLAMASIDIR”

Whitburn'den organizatör ve kurucu Jax Higginson, The Shields Gazette'e yaptığı açıklamada, “North East Skinny Dip, hayatın, doğanın ve kendi benzersiz, fiziksel bedenlerimizin bir kutlamasıdır. Bu, risk almak ve saf bir neşe ve özgürlük anını kucaklamakla ilgili. Ayrıca kırılganlığımıza adım atmak, utançla yüzleşmek ve güzellik mitini parçalamak için nadir bir fırsat sunuyor” dedi.