Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Ülkeye geldiği gün hırsızlık yaptı
Kadınların fotoğrafını çeken sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak... Oyofo cezaevini boyladı
Ehliyetsiz, alkollü, kaçak...
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
banner107

Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdiler

İlk olarak 2012 yılında başlayan North East Skinny Dip etkinliği bu sene 10. yıl dönümünü kutladı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce çıplak yüzücü, sonbahar ekinoksunu kutlamak için gün doğarken Northumberland'daki Druridge Körfezi'nde denize koştu. Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı etkinlikte akıl sağlığı derneği MIND için 80.000 sterlinden (yaklaşık 1 milyon 606 bin TL) fazla para toplandı.

27 Eylül 2022 Salı 16:39
176 Okunma
Tamamen çıplak denize koşup buz gibi suya girdiler



Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yüzlerce çıplak katılımcıyla 10. North East Skinny Dip etkinliği gerçekleştirildi. Her yıl Northumberland'ın Druridge Körfezi'nde gerçekleşen etkinlikten önce katılımcılar Kuzey Denizi’ne tamamen çıplak bir şekilde girerek sonbaharın gelişini kutluyor.

“FİZİKSEL BEDENLERİMİZİN BİR KUTLAMASIDIR”

1

Whitburn'den organizatör ve kurucu Jax Higginson, The Shields Gazette'e yaptığı açıklamada, “North East Skinny Dip, hayatın, doğanın ve kendi benzersiz, fiziksel bedenlerimizin bir kutlamasıdır. Bu, risk almak ve saf bir neşe ve özgürlük anını kucaklamakla ilgili. Ayrıca kırılganlığımıza adım atmak, utançla yüzleşmek ve güzellik mitini parçalamak için nadir bir fırsat sunuyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıdaların yüzde 17'si ziyan oluyor
Gıdaların yüzde 17'si ziyan oluyor
Cinsel organına dövme yaptırdı
Cinsel organına dövme yaptırdı
Sevgilisinin 13 yaşındaki oğlunu köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladı
Sevgilisinin 13 yaşındaki oğlunu köpekle cinsel ilişkiye girmeye zorladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim